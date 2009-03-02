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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۳

احضار امیر قلعه نویی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

احضار امیر قلعه نویی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل برخی اظهارات خود به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، قلعه نویی باید روز یکشنبه 18 اسفندماه به کمیته انضباطی برود.

همچنین کمیته انضباطی از داوود و میثم جورابلو لیدرهای استقلال نیز به دلیل ضرب و شتم خبرنگاران بعد از بازی با پیکان قزوین به همراه مجید پور یوسف و محمود تقی زاده دعوت کرده است تا روز شنبه 17 اسفندماه در کمیته انضباطی حضور داشته باشند و در مورد مشکلات پیش آمده توضیحاتی را ارائه دهند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین به دلیل تخلف فیروز کریمی- سرمربی صبای قم - در دیدار تیمش با راه آهن شهرری، وی را به پراخت 000/000/10 ریال و توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم کرد.

کد مطلب 842078

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