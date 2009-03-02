فناوریهای نوین در تالیف کتابهای درسی باید مورد تاکید باشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحیم عاصفی عصر دوشنبه در گردهمایی کارگروه تولید محتوی درس مطالعات اجتماعی در گرگان افزود: فعالیتهای هسته ای، نانو تکنولوژی، اطلاعات و فضا در کتابهای درسی مورد تاکید قرار گیرند.

وی اظهار داشت: قانون بقای اطلاعات و انرژی امری ثابت شده بوده و هرچه اطلاعات بیشتر باشد، انرژی افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات و برنامه ریزی روی سه منبع موضوع، جامعه و دانش آموز گسترده تر شود و منبع جدیدی به نام فناوری نیز در حال افزوده شدن است.

به گفته عاصفی، برای تغییر درمحتوی دروس به تحول درونی نیاز داریم و اکنون معلمان ما وفادار به کتابها هستند و اجازه دخل و تصرف ندارند.

این مقام وزرات آموزش و پرورش بیان داشت: برای تالیف کتابهای درسی این روند باید تغییر یابد و برای چند تالیفی شدن کتابها باید منتقد خوبی باشیم.

وی یادآورشد: محتوای درسی به لحاظ محتوی و انتقال دانش باید معلم ساخته باشد و اکنون بین برنامه ای که اجرا و جذب شده تفاوت و فاصله وجود داراد.

شماری از کارشناسان درس مطالعات اجتماعی کشور در این همایش شرکت دارند.

