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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

10 ایستگاه نوروزی در ورودی کرج راه اندازی می شود

معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: در آستانه سال جدید، 10 ایستگاه نوروزی در مبادی ورودی شهر کرج ایجاد می‌شود.

علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان کرج یکی از کلانشهرهای کشور محسوب می‌ شود و به دلیل داشتن جاذبه ‌های گردشگری و وجود جاده چالوس گردشگران بسیار زیادی از این شهرستان عبور می‌کنند که تمهیدات لازم نوروزی برای این ایام اندیشیده شده است.

وی افزود: بنابراین به منظور توسعه خدمات و معرفی گردشگاه‌ های این شهرستان ایستگاه ‌های نوروزی در مبادی ورودی شهر ایجاد می ‌شود تا مسافران و توریست‌ ها هنگام عبور از این محور از مراکز فرهنگی و گردشگری در این شهرستان نیز بهره ببرند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج خاطرشان کرد: در این ایستگاه‌ها بروشورهای معرفی مراکز فرهنگی و سیاحتی و همچنین نقشه راهنما بین مسافران توزیع می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: توسعه فضاهای سبز، آماده‌سازی بوستان‌ ها و پارک ‌ها به منظور اسکان موقت مسافران نیز از دیگر اقداماتی است که خدمات شهری شهرداری کرج در ایام نوروز به شهروندان و مسافران ارائه می‌دهد.

آقازاده یادآور شد: به منظور ارتباط بیشتر با شهروندان در این ایام همچنین سامانه 137 این معاونت پاسخگوی شهروندان است و پیشنهادت و انتقادات آنها را در زمینه نحوه عملکرد این معاونت می‌پذیرد.

 وی در پایان با اشاره به خرید میوه در شب عید گفت: در این راستا 35 مرکز خرید میوه و تره‌بار در کرج گشایش می‌یابد.

 

کد مطلب 842080

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