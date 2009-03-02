10 ایستگاه نوروزی در ورودی کرج راه اندازی می شود

علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان کرج یکی از کلانشهرهای کشور محسوب می‌ شود و به دلیل داشتن جاذبه ‌های گردشگری و وجود جاده چالوس گردشگران بسیار زیادی از این شهرستان عبور می‌کنند که تمهیدات لازم نوروزی برای این ایام اندیشیده شده است.

وی افزود: بنابراین به منظور توسعه خدمات و معرفی گردشگاه‌ های این شهرستان ایستگاه ‌های نوروزی در مبادی ورودی شهر ایجاد می ‌شود تا مسافران و توریست‌ ها هنگام عبور از این محور از مراکز فرهنگی و گردشگری در این شهرستان نیز بهره ببرند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج خاطرشان کرد: در این ایستگاه‌ها بروشورهای معرفی مراکز فرهنگی و سیاحتی و همچنین نقشه راهنما بین مسافران توزیع می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: توسعه فضاهای سبز، آماده‌سازی بوستان‌ ها و پارک ‌ها به منظور اسکان موقت مسافران نیز از دیگر اقداماتی است که خدمات شهری شهرداری کرج در ایام نوروز به شهروندان و مسافران ارائه می‌دهد.

آقازاده یادآور شد: به منظور ارتباط بیشتر با شهروندان در این ایام همچنین سامانه 137 این معاونت پاسخگوی شهروندان است و پیشنهادت و انتقادات آنها را در زمینه نحوه عملکرد این معاونت می‌پذیرد.

وی در پایان با اشاره به خرید میوه در شب عید گفت: در این راستا 35 مرکز خرید میوه و تره‌بار در کرج گشایش می‌یابد.