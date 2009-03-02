تفکر وینگادا دفاعی نیست/ هنوز به قهرمانی فکر می کنیم

مهدی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت خود گفت: در شرایط بسیار خوبی قرار دارم و مصدومیتم کاملا برطرف شده است، ضمن اینکه با تمریناتی که در یک ماه گذشته زیر نظر عابدزاده انجام داده ام، امروز در اوج آمادگی قرار دارم.

وی در مورد بازگشت معمارزاده به تمرینات پرسپولیس ادامه داد: حضور این بازیکن هم از نظر اخلاق و هم از نظر فنی به تیم کمک می کند و امیدوارم وی هرچه زودتر به شرایط مطلوب بازگردد.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد تیم مقاومت سپاسی خاطر نشان کرد: آنها تیمی خوب و دونده ای را در اختیار دارند و همیشه برابر تیم های بزرگ خصوصا استقلال و پرسپولیس بازی های خوبی را از خود ارائه می دهند، به همین دلیل باید با دقت بیشتری در این بازی به میدان برویم تا بتوانیم با شکست حریف سه امتیاز مسابقه را از آن خود کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تفکر وینگادا دفاعی است؟ اظهار داشت: اصلا تفکر وینگادا دفاعی نیست زیرا وقتی یک تیم با 3 دفاع وارد زمین می شود و در زمان حمله با 6 یا 7 بازیکن به بازی ادامه می دهد، نمی توان گفت تفکر تیم و مربی آن دفاعی است. البته ما در دو بازی اخیر برابر تیم های مطرحی آنهم در زمین حریف قرار گرفتیم که این موضوع تا حدودی روی برنامه های هجومی ما تاثیرمنفی داشت.

واعظی در پایان گفت: هنوز به قهرمانی امیدوار هستیم و با توجه به بازی های باقیمانده تا پایان لیگ و احتمال اینکه تیم های بالای جدول امتیاز از دست خواهند داد، می توانیم با کسب حداکثر امتیازات بازی های آینده به این مهم دست یابیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مقاومت شهید سپاسی شیراز در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16 روز سه شنبه با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.