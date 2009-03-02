همایش سراسری بروسلوز در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همایش سراسری بروسلوز با اهداف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف بروسلوز با تاکید بر روش‌های تشخیص و درمان و راهکارهای کنترل و پیشگیری از ابتلا به بروسلوز آغاز به کار می کند.

محورهای این همایش، اپیدمیولوژی بروسلوز، پیشگیری و کنترل بیماری، روش‌های تشخیص بروسلوز، درمان و پایش درمان بیماری و پیامدهای اقتصادی ناشی از بروسلوز بوده که هم اکنون بیش از 160 مقاله به این همایش ارسال شده است.

تعداد مقالات پذیرفته شده 100 مقاله بوده که 18 مقاله به صورت سخنرانی و 82 مقاله به صورت پوستر درزمینه‌های پزشکی و دامپزشکی ارائه خواهد شد.

همایش بروسلوز به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و با همکاری مرکز مدیریت بیماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.