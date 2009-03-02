  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

همایش سراسری بروسلوز در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: همایش سراسری بروسلوز از روزهای 14 و 15 اسفند ماه سال جاری در سالن‌ همایش‌های بین المللی روزبه استان زنجان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همایش سراسری بروسلوز با اهداف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف بروسلوز با تاکید بر روش‌های تشخیص و درمان و راهکارهای کنترل و پیشگیری از ابتلا به بروسلوز آغاز به کار می کند.

محورهای این همایش، اپیدمیولوژی بروسلوز، پیشگیری و کنترل بیماری، روش‌های تشخیص بروسلوز، درمان و پایش درمان بیماری و پیامدهای اقتصادی ناشی از بروسلوز بوده که هم اکنون بیش از 160 مقاله به این همایش ارسال شده است.

تعداد مقالات پذیرفته شده 100 مقاله بوده که 18 مقاله به صورت سخنرانی و 82 مقاله به صورت پوستر درزمینه‌های پزشکی و دامپزشکی ارائه خواهد شد.

همایش بروسلوز به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و با همکاری مرکز مدیریت بیماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

کد مطلب 842084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها