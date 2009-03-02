بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات تکمیل طرحهای نیمه تمام اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ، محمد نصوری امروز در دوازدهمین جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، در اجرای طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کار آفرین گفت : بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام اقدام کنند.

محمد نصوری در این جلسه یاد آور شد: با توجه به هماهنگی فی مابین بانک مرکزی و بانکهای عامل و معاونین برنامه ریزی استانداریها بانکهای عامل باید نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی در راستای تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش و طرحهای جدید بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف اقدام نمایند.

وی در ادامه نسبت به تشکیل گروه کارشناسی متشکل از نماینده بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی ،استانداری و دبیر خانه کارگروه تاکید کرده تا به بررسی تمامی پرونده های متقاضیان ارجاعی به سیستم بانکی بپردازند تا در ارائه پرداخت تسهیلات به متقاضیان بنگاههای زود بازده تسریع شود.

نصوری با تاکید بر اینکه تیم کارشناسی با همکاری دستگاه ذیربط برای بهره مندی تعاونیهای مسکن مهر محلات به همین منوال تشکیل خواهد شد، افزود: نظر به اینکه برخی از بانکهای عامل تاکنون هیچگونه تغییری برای اصلاح رویه مدیریتی در سال جاری جهت پاسخگویی به متقاضیان دریافت تسهیلات اعمال نکرده اند، تذکر داده شد تا روال گذشته را تغییر داده و بر اساس تفاهمات بانک مرکز و مدیران عامل بانکها نسبت به راه اندازی کار متقاضیان و مراجعین با احساس مسئولیت بیشتری اقدام کنند تا در مقایسه با عملکرد خوب برخی از بانکهای استانی عملکرد خود را بهبود ببخشند.

وی در پایان از رئیس سازمان مسکن و شهر سازی خواست تا در جلسه آینده کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گزارش عملکرد مسکن مهر محلات را ارائه بدهد تا بررسی و پیگیری شود.