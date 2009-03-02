کلیه گلزارهای شهدای اصفهان بهسازی و ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاجیان ظهر امروز در کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان افزود: باید به عنوان یک تکلیف و به منظور پاسداشت از خون پاک شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، گلزار شهدا را به محل زیارت و یکی از اماکن مقدس در شهر و روستا تبدیل به آن احترام ویژه ای داشته باشیم.

فرماندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود مسئولین بنیاد شهدی و بخشداران را مسئول پیگیری این امر دانست و از آنان خواست با سرعت و جدیت مسئله را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

به گزارش مهر، در این جلسه برای بهسازی 16 گلزار شهدای روستایی مبلغ پانصد میلیون ریال اختصاص یافت همچنین در طول سه سال گذشته تا کنون مبلغ هفت هزار میلیارد ریال برای بازسازی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان اختصاص یافته است.