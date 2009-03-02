گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به مناسبت ایام نوروز، مسابقه‌ای در بخش ایرانشناسی برگزار می‌کند.

- اولین جشنواره قرآنی جوان استان کرمانشاه ویژه خواهران توسط دارالقرآن‌الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در سالن اجتماعات اداره کل آغاز شد.



- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در هفتمین جلسه کارگروه بانوان و خانواده گفت: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی است.



- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان این اداره کل و آموزش و پرورش مازندران برای اعزام روحانی به مناسبت‌های مختلف به مدارس این استان خبر داد.



- حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد در پانزدهمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در سال جاری گفت: عملکرد‌ مثبت امسال این ستاد در سراسر کشو‌رموجب تغییر رفتارمثبت مردم در مراسم مذهبی شده است.



- سرپرست دفتر تهیه و تالیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سال آینده رصد فرهنگی کتاب‌ها و نشریات مختلف کشور و آسیب‌شناسی آنها در اولویت کاری قرار دارد.



- جمعی از مسؤولان معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از موسسه قرآنی «تفسیر جوان» بازدید کردند.



- در هفتاد و یکمین جلسه کمیته برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های پیشنهادی ادارات‌کل استانی و چگونگی تدوین برنامه‌های سال 88 معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت.



- مسئول کمیته برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از تهیه و تولید کتاب گویای سیب 2 با عنوان«زندگی در آرامش» با حمایت دفتر گفتمان جوان و اندیشه جوان این معاونت در قالب لوحی فشرده خبر داد.