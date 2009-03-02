7 درصد شاغلان بخش خصوصی تحصیلات دانشگاهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در دومین نشست سراسری موسسات آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در تهران گفت: گله از نظام آموزش فقط مربوط به یک دولت نیست و این روند از سال های گذشته ادامه داشته است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: کارآفرینی موضوعی است که باید در تمام نهادها مورد توجه قرار گیرد و به شکل عام در موسسات و دانشگاه های کشور فراگیر شود.

به گفته جهرمی، جامعه کارآفرین نیاز به ملت و دولتی کارآفرین دارد زیرا تنها از طریق بسط و توسعه فرهنگ کارآفرینی می توان بر مشکلات و دشواری های اقتصادی غلبه کرد.

وی با اشاره به تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور گفت: تحقق ایران 1404 به عنوان رتبه نخست منطقه فقط از طریق سرمایه گذاری محقق نمی شود، ایران قدرتمند در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به توانمندسازی انسانی دارد.

وزیر کار تاکید کرد: ایران همواره کشوری توانمند در عرصه های مختلف در تاریخ بوده و در صورتی که بستر توسعه فراهم شود به طور یقین می توان توانمندی را در عرصه های مختلف کسب کرد.

جهرمی تصریح کرد: حدود 20 درصد بودجه عمومی کشور صرف آموزش عالی در کشور می شود؛ بنابراین با تخصیص چنین منبعی باید بتوان نیروی انسانی توانمند را برای کشور تربیت کرد.

وی با اشاره به اینکه 7 درصد شاغلان در بخش خصوصی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند در حالی که این میزان در بخش دولتی 46 درصد است، افزود: در بخش خصوصی 12 درصد مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی با وجود بالا بودن مدارک دانشگاهی در بخش دولتی بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است.

جهرمی اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده، کارآفرینی در افرادی که دارای تحصیلات غیردانشگاهی هستند بیشتر از افراد تحصیلکرده در دانشگاه ها است. وزیر کار معتقد است: با توجه به فناوری بالایی که همواره در جهان در حال تغییر و تحول است بنابراین باید مشاغل جدیدی را در جامعه بازتعریف کرد.