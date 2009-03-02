سهم فولاد در تولید ناخالص ملی 21 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پرویز داووی امروز در مراسم افتتاح طرح افزایش ظرفیت شرکت فولاد خوزستان به میزان سه میلیون و 200 هزار تن در اهوار اظهار داشت: در کشور سه صنعت بزرگ در اختیار داریم که همانند سه کمربند باعث رشد و تعالی اقتصاد ملی شده اند.

وی ادامه داد: صنایع سنگ آهن، انرژی و زغالسنگ این سه صنعت به حساب می آیند که زمینه ساز حرکت بزرگی در اقتصاد کشور هستند و ما نیز باید به گونه ای در بهره برداری از آنها برنامه ریزی کنیم تا این حرکت اقتصادی از شتاب بیشتری برخوردار شود.

داوودی عنوان کرد: در رشد اقتصادی کشور تولید فولاد نقش تعیین کننده ای دارد و بر پایه همین اصل در چند سال گذشته توجه و سرمایه گذاری در این بخش بی نظیر بوده به طوریکه هم اکنون سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص ملی 21 درصد است.

وی با اشاره به اینکه دولت نهم توجه خاصی به افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور دارد، اضافه کرد: تولید فولاد کشور در دنیا یک میزان قابل قبول است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران تا سال 1383،معادل 76صدم درصد تولید فولاد جهان را در اختیار داشت در حالیکه در حال حاضر این تولید با افزایش 40 درصدی به 1.07 درصد تولید کل جهان رسیده است.

داوودی با بیان اینکه 70 درصد تولید فولاد جهان در اختیار شش کشور است، اظهار داشت: رتبه ایران در تولید فولاد جهان تا سال 1383 بیستم بود ولی در سال 87 این رتبه به هجدهم افزایش یافت که نشان دهند عزم راسخ دولت در ایفای نقش اساسی تر در بازار فولاد جهان است.

وی تاکید کرد: قصد داریم با یک برنامه ریزی اصولی تولید فولاد کشور را افزایش دهیم و رتبه ایران را تا سال 1403 به رده یازدهم جهان برسانیم که با توجه به رشد روزافزون تولید فولاد کشور این رتبه دست نیافتنی نخواهد بود.

طرح افرایش ظرفیت کارخانه فولاد خوزستان به میزان 800 هزار تن در سال امروز به بهره برداری رسید.