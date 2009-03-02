  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

ارکون:

مسلمانان بی‌نیاز از طرحهای فکری - اجتماعی دیگران نیستند

مسلمانان بی‌نیاز از طرحهای فکری - اجتماعی دیگران نیستند

محمد ارکون اندیشمند الجزایری گفت: مسلمانان در طول تاریخ نسبت به دیگران در علوم مختلف پیشتاز بوده‌اند و طرحهای کامل و جامعی داشتند اما با وجود برنامه‌های جامع نیازمند بررسی طرحهای دیگران نیز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آفاق، محمد ارکون اندیشمند معروف الجزایری درباره روشنفکری در کشورهای اسلامی و اروپایی اظهار داشت: عقب‌نشینی قدرت مسلمانان از زمان فهم ارزشها و دستاوردهای جنبشهای معاصر آنها در اروپا شروع شد و بیشتر فرانسویها این مسئله را می‌دانستند و این نقطه مهمی بود. زیرا خطابه‌های قومی سیاسی که ایدئولوژی نامیده می‌شود مبارزه علیه استعمار را ایجاد کرد. نسلهایی در دهه‌های 60، 70 و 80 قرن گذشته به خاطر شرایط خاص به فرهنگ غرب نزدیک شدند، اما در شرایط حاضر ارتباط با تاریخ و فرهنگهای غربی بهتر شده است.

وی تصریح کرد: با وجود کثرت دانشجو و دانشگاه، کمبود استاد در حوزه تاریخ اسلام و روشنفکری وجود دارد و این مسئله نیازمند فهم آن چیزی است که از دست داده‌ایم و این مؤلفه اینک در تاریخ اروپا وجود دارد.

محمد ارکون با اشاره به اینکه مسلمان در طول تاریخ قدرت خود را در آموزش نسلها از دست داده‌اند یادآور شد: مسلمانان در طول تاریخ نسبت به دیگران در علوم مختلف پیشتاز بوده‌اند و طرحهای کامل و جامعی داشتند اما با وجود برنامه‌های جامع نیازمند بررسی طرحهای دیگران نیز هستند.

این اندیشمند الجزایری با بیان اینکه درگیریهای فکری بسیاری در همه قرنها میان مسلمانان وجود داشته است و طی 60 سال اخیر این تنگناها بیشتر شده است افزود: باید زمینه‌های لازم برای از بین بردن این تنگناها را فراهم کرد.

کد مطلب 842095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها