به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آفاق، محمد ارکون اندیشمند معروف الجزایری درباره روشنفکری در کشورهای اسلامی و اروپایی اظهار داشت: عقب‌نشینی قدرت مسلمانان از زمان فهم ارزشها و دستاوردهای جنبشهای معاصر آنها در اروپا شروع شد و بیشتر فرانسویها این مسئله را می‌دانستند و این نقطه مهمی بود. زیرا خطابه‌های قومی سیاسی که ایدئولوژی نامیده می‌شود مبارزه علیه استعمار را ایجاد کرد. نسلهایی در دهه‌های 60، 70 و 80 قرن گذشته به خاطر شرایط خاص به فرهنگ غرب نزدیک شدند، اما در شرایط حاضر ارتباط با تاریخ و فرهنگهای غربی بهتر شده است.

وی تصریح کرد: با وجود کثرت دانشجو و دانشگاه، کمبود استاد در حوزه تاریخ اسلام و روشنفکری وجود دارد و این مسئله نیازمند فهم آن چیزی است که از دست داده‌ایم و این مؤلفه اینک در تاریخ اروپا وجود دارد.



محمد ارکون با اشاره به اینکه مسلمان در طول تاریخ قدرت خود را در آموزش نسلها از دست داده‌اند یادآور شد: مسلمانان در طول تاریخ نسبت به دیگران در علوم مختلف پیشتاز بوده‌اند و طرحهای کامل و جامعی داشتند اما با وجود برنامه‌های جامع نیازمند بررسی طرحهای دیگران نیز هستند.

این اندیشمند الجزایری با بیان اینکه درگیریهای فکری بسیاری در همه قرنها میان مسلمانان وجود داشته است و طی 60 سال اخیر این تنگناها بیشتر شده است افزود: باید زمینه‌های لازم برای از بین بردن این تنگناها را فراهم کرد.