نشست وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی آزمون دستیاری

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اعتراضاتی که در مورد آزمون دستیاری سال جاری صورت گرفته است مقرر شد که مسئولان آزمون در وزارت بهداشت با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه مشترکی داشته باشند.

وی یادآور شد: این درخواست از سوی اعضای کمیسیون مطرح شده است و با توجه به فشردگی کار نمایندگان مجلس در بررسی بودجه 88، این جلسه در اولین فرصت ممکن برگزار می شود.

به گزارش مهر، پس از اعلام رتبه ها و نمره های داوطلبان سی و ششمین دوره پذیرش دستیاری از سوی وزارت بهداشت، داوطلبان این آزمون نسبت به این نمره ها اعتراضاتی را بیان کرده اند و در تجمعی در برابر مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به این آزمون شدند.

سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری روز اول اسفند ماه جاری در 32 حوزه امتحانی و در 25 رشته برگزار شد.