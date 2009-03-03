آمار دسترسی مردم دنیا به اینترنت و موبایل/ شکاف دیجیتالی ثابت ماند

از هر 10 نفر در دنیا 6 نفر به تلفن همراه و خطوط ارتباطی قابل حمل دسترسی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشهای سازمان ملل از هر 10 نفر از مردم زمین 6 نفر به تلفن همراه و خطوط ارتباطی قابل حمل مجهز هستند که این حقیقت نشان دهنده گسترش این تکنولوژی ارتباطی به خصوص در میان کشورهای فقیر است.

تعداد تلفنهای همراه موجود در جهان تا انتهای سال گذشته بالغ بر 4.1 بیلیون بوده است که نسبت به 1 بیلیون تلفن در سال 2002 از جهش قابل توجهی برخوردار است. با این وجود رشد خطوط ثابت همراه با 1.27 بیلیون خط نسبت به سال 2002 گسترش چندانی نداشته است.

به گفته این سازمان تغییر مسیر کاملا مشخصی به سوی استفاده از تلفن همراه در جهان آغاز شده است و تنها دو سوم از تلفنهای همراه در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که تا سال 2002 تنها نیمی از این تعداد به کشورهای رو به توسعه تعلق داشت.

23 درصد ساکنان زمین از شبکه اطلاعاتی اینترنت استفاده می کنند

مصرف اینترنت نیز در سال گذشته به دو برابر رسیده است. تخمینها نشان می دهد که 23 درصد از ساکنان زمین در سال 2008 از شبکه اطلاعاتی اینترنت استفاده کرده اند که این میزان در سال 2002 تنها 11 درصد بوده است. با این حال کشورهای فقیر همچنان در استفاده از اینترنت از دیگر کشورهای جهان عقب افتاده اند. برای مثال در سال 2007 از هر 20 نفر آفریقایی تنها 1 نفر به اینترنت دسترسی داشته و از آن استفاده می کرده است.

از هر 20 نفر در دنیا یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد

همچنین عضویت ثابت در استفاده از اینترنت در کشورهای ثروتمند 20 درصد افزایش یافته است در حالیکه در سطح جهان از هر 20 نفر تنها یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد.

تنها 3 درصد ساکنان زمین از اینترنت تلفن همراه استفاده می کنند

بر اساس گزارشی که توسط شرکتی در ژنو ارائه شده است میزان استفاده از اینترنت تلفن همراه نیز که تنها برای 3 درصد از ساکنان زمین قابل دسترسی بوده است اکنون به 14 درصد در کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است. در این گزارش توانایی کشورها در استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نیز طبقه بندی شده است که طبق این گروه بندی سوئد در مقام اول، و کره جنوبی و دانمارک در مقام دوم قرار گرفته اند. همچنین کشورهای کوچک و پرجمعیتی مانند لوکزامبورگ و هنگ کنگ نیز عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند و ایالات متحده نیز در رده 17 از این لیست 154 تایی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش AP، آمار در این گزارش نشان می دهد فاصله دیجیتالی میان کشورهای فقیر و ثروتمند از سال 2002 تا 2007 همچنان ثابت باقی مانده است.