ساخت دانشگاه پیراپزشکی مهاباد نیمه تمام رها شده است

جلال محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر عدم اعتبار را از دلایل اصلی نیمه تمام ماندن این طرح عنوان کرد و اظهارداشت: در این مدت هیچگونه عملیات اجرایی در این پروژه انجام نگرفته است.

وی این پروژه را از نکات منفی اقدامات عمرانی در مهاباد دانست و با اشاره به وضعیت فرهنگی و نیاز شهرستان به توسعه فضاهای آموزشی خواستار توجه مسئولان برای اتمام این طرح شد.

وی با انتقاد شدید از کمبود فضاهای آموزشی در مهاباد خاطرنشان کرد: در این شهرستان 50 روستا فاقد مدرسه و بیش از 40 مدرسه در روستاهای این شهرستان نیازمند بازسازی ونوسازی هستند.

محمودزاده با اشاره به دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان در هفته جاری بیان داشت: در بخش فضاهای بیمارستانی در مهاباد مردم با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و نیاز است که فضای بیشتری ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بیمارستان موجود مهاباد به لحاظ امکانات و فضای ساختمان جوابگوب نیاز مردم نیست، اظهار داشت: متاسفانه عدم وجود مراکز بهداشتی در بسیاری از روستاها به خصوص در بخش خلیفان که دارای 110 روستا ست مردم از کمترین امکانات بهداشتی برخوردارند و مردم برای رفع نیازهای خود به اجبار راهی مرکز استان می شوند.

محمودزاده از وضعیت نامناسب گازرسانی در این شهرستان هم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر بیشتر روستاهای شهرستان به ویژه روستاهای بزرگ از جمله یوسف کندی، خلیفان فاقد گاز هستند و فقط در یکی از روستاهای شهرستان به نام کک تپه قسمتی علمک گذاری شده و در بقیه روستاها تا کنون هیچ اقدامی برای علمک گذاری انجام نگرفته است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت استان به لحاظ جغرافیایی نیازمند رفع عقب ماندگی در بخش گازرسانی است.

محمودزاده بیکاری را از دیگر مشکلات پیش روی مردم این شهرستان برشمرد و بیان داشت: به رغم وجود مراکز اشتغالزایی در این شهرستان جوانان برای تامین معاش خود اقدام به خرید و فروش مواد سوختی به صورت قاچاق در مرزهای این شهرستان روی آوردند که ضمن ضربه اقتصادی آسیب های اجتماعی در پی دارد.

وی عملکرد منفی بنگاههای اقتصادی زودبازده را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: در حال حاضر در این شهرستان تنها 20 درصد بنگاههای زود بازده که اعتبار جذب کرده اند به صورت نیمه تمام در حال فعالیت هستند.