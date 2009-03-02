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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

ایازی در گفتگو با مهر:

قالیباف از کاندیدای خاصی حمایت نمی کند

قالیباف از کاندیدای خاصی حمایت نمی کند

مشاور عالی شهردار تهران اعلام مواضع مختلف سیاسی و انتخاباتی از سوی افراد مختلف به نقل از شهردار تهران را صحیح ندانست.

دکتر محمد هادی ایازی در حاشیه همایش ترافیک و رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی مهر مبنی بر سخنان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در خصوص اعلام حمایت شهردار تهران از یک کاندیدای خاص گفت: بنده چنین چیزی را تکذیب می کنم.

وی افزود: دوستانی که از قول شهردار تهران اعلام موضع می کنند سخنگوی ایشان نیستند و به نظر می رسد بدرستی نیز از برنامه های وی اطلاع ندارند.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: تلاش آقای قالیباف این است که با سرلوحه قرار دادن اندیشه خدمت رسانی ، فضای لازم برای مدیریت کارامد و سیاست ورزی عقلانی را در کشور توسعه دهد و به نظر من تامل ایشان در مورد انتخابات نیز بر همین اصل استوار است.

کد مطلب 842105

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