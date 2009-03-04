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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

پرونده های قاچاق در گمرکات استان مرکزی 23 درصد افزایش یافت

پرونده های قاچاق در گمرکات استان مرکزی 23 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر گمرکات استان مرکزی با اشاره به تشکیل 250 پرونده قاچاق در سال جاری در استان مرکزی گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافته است.

مهدی میراشرفی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ارزش این تعداد پرونده قاچاق را 23 میلیارد و 493 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این پرونده ها از نظر ارزش نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 212 پرونده مربوط به پرونده‌ های بالای 10 میلیون ریال بوده است، تصریح کرد: از مجموع پرونده‌ های تشکیل شده در سال جاری 122 پرونده ضبط قطعی است که از این تعداد 46 فقره مربوط به سال گذشته و از 62 پرونده برائت شده 12 فقره مربوط به پرونده سالهای گذشته بوده است.

میراشرفی بیشتر کالاهای کشف شده را شامل انواع پوشاک، مشروبات الکلی و نوشابه، انواع وسایل الکتریکی و لوازم جانبی دوچرخه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه گمرکات استان مرکزی در 10 ماه گذشته حدود 60 میلیارد ریال درآمد ملی و استانی داشته است، اضافه کرد: میزان واردات و صادرات استان در این مدت به ترتیب 37 میلیون و 783 کیلوگرم و 197 میلیون کیلوگرم بوده است.

کد مطلب 842106

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