استاندارد اجباری برای لامپهای کم مصرف اجرا می شود

رئیس اداره نظارت بر اجرای استانداردهای برق و مهندسی پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: استاندارد اجباری برای لامپهای روشنایی عمومی و کم مصرف از اوایل سال آینده برای تولید داخلی و صادرات به اجرا در می آید.

علی ایازی ادامه داد: با توجه به مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد در خصوص شمول مقررات استاندارد اجباری برای انواع لامپ روشنائی عمومی، وجود استانداردهای ملی مدون مربوط به لامپهای بالاست سرخود(کم مصرف) برای روشنایی عمومی و همچنین به دلیل توسعه تولید و استفاده از این گونه لامپها در داخل کشور و وجود امکانات ازمایشگاهی مناسب مقرر شده مقررات استاندارد اجباری برای لامپهای مذکور برای تولید داخلی و صادرات به اجرا درمی آید .

وی خاطرنشان کرد: واردات انواع لامپ روشنائی از جمله لامپ کم مصرف، قبل از این اجباری بوده و موسسه استاندارد در این خصوص نظارت و کنترل لازمه را اعمال کرده است .