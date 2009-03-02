300 واحد صنفی در شیراز برای ایام نوروز کشیک خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود هاشمی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این واحدها شامل لوازم یدکی خودرو، صافکاری و نقاشی خودرو، قفل سازی و تعمیرات قفل خودرو، سوپرمارکتها، لوازم پزشکی، مکانیکی و ... است.

وی عنوان کرد: امسال برای واحدهای صنفی مانند گذشته ساعات کاری مشخصی بر حسب نوع آن واحد تعیین و به صورت بخشنامه توزیع شده و امیدواریم که واحدها با رعایت آن ضمن اینکه خدمات مناسبی را به گردشگران نوروزی و شهروندان ارائه می دهند در رونق بازار و اقتصاد شیراز نیز در این ایام موثر باشند.

نمایشگاه بهاره شیراز

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز در ادامه سخنان خود از راه اندازی نمایشگاه بهاره در این شهرستان در محل نمایشگاه بین المللی شهرک گلستان خبر داد و افزود: در این نمایشگاه حدود 400غرفه وجود خو.اهد داشت که از هیجدهم همین ماه به مدت 10روز به شهروندان با احتساب قیمت بازار با 10تا 20درصد تخفیف خدمات خود را ارائه خواهند داد.

هاشمی با بیان اینکه نمایشگاه فروش بهاره امسال با طرح نظارتی که اعمال خواهد شد با سالهای قبل به طور کامل متفاوت است، افزود: تمام کالاهایی که در نمایشگاه عرضه می شود ابتدا توسط کارشناسان و بازرسان ارزیابی شده و کیفیت آن مورد تایید قرار گرفته و قیمت گذاری می شود و نمونه آن کالا پلمب می شود به نحوی که فقط اجناس پلمب شده مجوز فروش در غرفه را خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه 11 اکیپ دو نفره از مدیریت بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی در نمایشگاه مستقر خواهند شد و به موارد پیش آمده در همان محل رسیدگی می شود، تصریح کرد: غرفه داران نیز شامل کیف و کفش، مواد غذایی، لوازم بهداشتی، پوشاک و ... بوده که پس از تکمیل کامل لیست به مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان فارس ارسال شد.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز گفت: علاوه بر این نمایشگاه، طبق هماهنگیهای به عمل آمده در سطح شهر نیز برخی از واحد های مختلف با نصب پلاکارد فروش فوق العاده خواهند داشت که مراتب به زودی اعلام خواهد شد.

واحدهای فاقد پروانه پلمب می شود

هاشمی گفت: با توجه به هشدارهایی که در گذشته نسبت به واحد های صنفی فاقد مجوز داده شده بود از اول فروردین ماه واحد های صنفی فاقد مجوز پلمب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه واحدهای فاقد مجوز برای دریافت پروانه مربوطه می توانند از طریق دفاتر پستی یا اتحادیه خود اقدام کنند، یادآور شد: طبق برآوردهای به عمل آمده در سطح شهرستان شیراز حدود 49هزار واحد صنفی دارای پروانه یا بدون پروانه وجود دارد که هشت تا 9 هزار واحد آن فاقد پروانه هستند.