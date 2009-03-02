وظیفه مهم حوزه تدوین سند چشم انداز 20 ساله است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام جواد نظافت ظهر امروز در نشستی خبری در محل حوزه علمیه خراسان در جمع خبرنگاران افزود: حل مشکلات جامعه با تحول در حوزه و حوزویان به عنوان مرکز ثقل و رهبران جامعه سرعت پیدا خواهد کرد و برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که طلاب در جهت فقه دین حرکت کنند.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان گفت: خروجیهای حوزه باید افرادی قوی باشند تا بتوانند با زبانی گویا، قلمی شیوا و هنر خویش با مردم ارتباط بهتری برقرار کنند.

وی مهمترین وظیفه حوزه را در شرایط کنونی تدوین سند چشم انداز 20 ساله عنوان کرد و افزود: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب و نمایندگی ایشان در مشهد جناب آیت الله واعظ طبسی نیز تاکید کرده اند باید با بسیج نخبگان حوزه این سند هر چه سریعتر تدوین و تصویب شود.

نظافت با اشاره به سابقه کهن حوزه علمیه خراسان بزرگ گفت: در حال حاضر 20 هزار و 133 نفر از روحانیون و طلاب در 77 مدرسه و هفت مرکز تخصصی و عالی در هفت گروه علمی و زیر نظر 630 استاد در حوزه خراسان بزرگ مشغول به تحصیل هستند.

وی ماموریتها حوزه را در طبابت روحی، تزکیه، تعلیم دین، پاسخگویی به شبهات، دفاع از دین و تبلیغ و ترویج دانست و افزود: اعتقاد ما بر آموزش مبتنی بر تربیت است و باید با تقویت انگیزه های افراد به گونه ای آموزش بینند تا فایده محور باشند.

وی از تدوین 11 طرح توسط گروه مشاوران خبر داد و گفت: تمامی این طرح ها در جهت افزایش بهره وری و تقویت و حمایت از حوزویان تدوین شده و در مرحله اجرا قرار دارد.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان عنوان کرد: در سالهای 86، 87 مجموعا 874 مدرک برای حوزویان استان خراسان صادرشده که از این تعداد 368 مدرک برای خواهرات صادر گردیده است.

وی از برگزاری همایش تجلیل از اساتید نمونه سطح یک، طلاب ممتاز و پژوهشگران برتر حوزه علمیه خراسان در روز چهارشنبه خبر داد و افزود: در این همایش روز چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه برگزار می شود و از 20 نفر از اساتید نمونه، 104 نفر از ممتازین و 123 نفر از پژوهشگران برتر در حوزه برادران و 34 استاد نمونه و 16 نفر از ممتازین سطح یک و 15 نفر از فارغ التحصیلان ممتاز و چهار نفر از معاونین آموزشی برتر در حوزه خواهران قدردانی خواهد شد.