همایش تجلیل از 10دانش آموز برتر استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر در زنجان، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان ، هدف از برگزاری این همایش را بهره گیری از مشارکت دانش آموزان و معلمان در تدوین برنامه های ورزشی مناسب جهت بهبود کیفیت وضعیت موجود درس تربیت بدنی در آموزشگاهها و تعمیق علاقه مندی دانش آموزان و فرهنگیان به مشارکت در فعالیتها و برنامه های ورزشی عنوان کرد.

رضا نظری جمعبندی و تدوین نرم افزار10بهترین در حوزه تربیت بدنی و ارائه آن به مناطق، سازمانها و ادارات جهت توسعه علوم و فعالیتهای ورزشی، شناخت و معرفی استعدادهای فردی، ارتقا کیفیت و اثربخشی برنامه های تربیت بدنی، شناسایی نقاط ضعف و قوت، مشارکت و همفکری عوامل تاثیر گذار مدارس در تدوین برنامه های تربیت بدنی، ترغیب دانش آموزان و همکاران به مطالعه و تحقیق درزمینه تربیت بدنی، تقدیر از آثار بدیع و نوآورانه، ارتقای سطح مهارت آموزی و ایجاد حس رقابت سالم بین دانش آموزان را از دیگر اهداف این همایش بیان کرد.

نظری، اظهارداشت : تربیت بدنی به عنوان یک ابزار تربیتی است که نقش مهمی در تمرکز، خلاقیت، پیشرفت ، مشکل گشایی، ادارک، کمک به یادگیری، ایجاد اعتماد به نفس و خود ارزیابی بهینه دارد.

در ادامه این مراسم لیلا اسلامی دبیر همایش این جشنواره برگزاری چنین برنامه هایی را متناسب با تکنولوزی روز دنیا و روحیه دانش آموزان بیان کرد و افزود : به مناسبت هفته علوم تربیتی سازمان آموزش و پرورش با برگزاری فراخوان طرح ده بهترین درصد به نمایش گذاشتن هنر و خلاقیت دانش آموزان استان در 14 منطقه استان با عناوین طنز و نقاشی، مقاله، فیلم، وبلاگ نویسی، عکاسی، کاریکاتور، جمله نویسی، ماکت می باشد

کارشناس مسئول خواهران آموزش و پرورش استان همچنین افزود : ارسال آثار تا پایان آذر ماه سال جاری بود بالغ بر چهار هزار و 218 اثر که درحوزه دانش آموزان حدود 2 هزار و 402 اثر و در حوزه فرهنگیان هزار و 16 اثر 8 سازمان ارسال شد که از این تعداد با داوری 8 نفر حدود 119 اثر برتر برگزیده شدند

وی اظهار داشت: برگزاری چنین برنامه هایی نشاط، خلاقیت و حس نوآوری را در بین دانش آموزان افزون تر می کند.

در پایان این مراسم میرزایی مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: برای اولین بار است که در کشور چنین فراخوانی برگزار می شود.

وی تاکید کرد: اگر تربیت بدنی و آموزش و پرورش با یکدیگر تعامل داشته باشند شاهد درخشش دانش آموزان و قهرمانان از این استان خواهیم بود که استان زنجان جزو 7 استان کشور است که افتخار برگزاری این مراسم را به خود اختصاص داده است .