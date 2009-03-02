فعالیتهای عمرانی در اردبیل 100 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی بعد از ظهر امروز در همایش شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان بیله سوار اظهار داشت: این مهم با مساعدت دولت نهم و تلاشهای مستمر مدیران اجرایی استان محقق شده است .

وی همچنین افزایش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا را در طی همین مدت بی سابقه دانست و افزود: 11 سفر کاری استاندار سابق و فعلی استان به شهرستان بیله سوار، 330 مصوبه داشته که تاکنون 80 درصد آن عملیاتی شده است.

احمدی در ادامه با تشریح خدمات دولت نهم واگذاری سهام عدالت به بیش از 25 میلیون نفر، صدور دفترچه بیمه درمانی به 22 میلیون نفر از روستاییان، تأسیس صندوق مهر امام رضا (ع) برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج به جوانان و بستر سازی برای هدفمند کردن یارانه ها را از جمله افتخارات دولت برشمرد.

وی اضافه کرد: همچنین پرتاب ماهواره امید و شکستن قفل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز از دیگر دستاوردها و اقدامات ارزشمند دولت نهم در طی سه سال اخیر می باشد.

در این جلسه فرماندار شهرستان بیله سوار نیز طی گزارشی با تشریح آثار فعالیت گمرک بیله سوار خاطر نشان کرد: سالانه حدود 500 هزار گردشگر از این شهرستان دیدن می کنند که این امر، لزوم توسعه زیر ساختهای گردشگری را در بیله سوار ضروری ساخته است .



نورعلی فصیحی متذکر شد: توسعه صنعت گردشگری و توریسم تنها با فراهم شدن امکانات زیربنایی و زیرساختهای لازم امکانپذیر بوده و تحقق آن در گرو توجه جدی مسئولان است.

وی در پایان با قدردانی از کمکهای مردم شهرستان به مسلمانان مظلوم غزه، خواستار همدلی و همکاری هر چه بیشتر مسوولان ادارات شهرستان با اعضای شوراهای اسلامی شد.