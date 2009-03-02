اولین مهد کودک کارآفرینی در تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبادتی افزود: کارآفرینی کودکان موضوعی است که تا به حال به آن توجه نشده است و با توجه به اهمیت آن در رشد خلاقیت و استعدادهای کارآفرینی کودکان احداث اولین مهد کودک خلاقیت و کارآفرینی در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفت.

وی گفت: این مرکز در 20 اسفندماه در منطقه 5 شهرداری تهران افتتاح خواهد شد که در آن کارشناسان و مسئولان ستاد کارآفرینی منطقه با استفاده از بازیهای ویژه دوران کودکی و ارائه آموزشهای هدفمند به آنها، به مرور زمان خلاقیت کودکان را به خصوص در زمینه های کارآفرینی کشف و هدایت می کنند.

دبیر ستاد کارآفرینی شهر تهران با اشاره به نقش والدین در پرورش استعدادهای کودکان تصریح کرد: والدین کودکان نیز با حضور در مرکز کارآفرینی کودکان، آموزشهای لازم را برای کمک به شکوفایی و رشد استعدادهای کارآفرینی فرزندانشان فرامی گیرند که حتی اگر فرزندان آنها در این مراکز و مهد کودکها حضور نیابند والدین بتوانند این آموزشها را در منزل به آنها ارائه دهند.

عبادتی در ادامه از برگزاری همایش کارآفرینی زنان صاحب صنعت و حرف خبر داد و افزود: این همایش در روز دوشنبه و در فرهنگسرای اشراق برگزار شد که مراکز مختلف کارآفرینی در برگزاری آن همکاری داشتند.

وی درباره اهداف این همایش گفت: بررسی فرصتهای کارآفرینی و کسب و کار در بخش صنعت و حرف، بررسی چالشهای زنان کارآفرین صاحب صنعت، انتقال تجارب الگوهای موفق و ناموفق زنان و بررسی تاثیر آموزش بر موفقیت زنان کارآفرین از جمله مهمترین اهداف این همایش بوده است.