طرح افزایش 800 هزار تنی تولید شرکت فولاد خوزستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالمجید شریفی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار اجرای این طرح دو هزار و 400 میلیارد ریال است که با بهره برداری از آن 33 درصد به تولید شرکت فولاد خوزستان اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح بسیار جلوتر از برنامه تعیین شده بود به طوریکه این طرح هفت ماه زودتر از برنامه تعیین شده امروز به دست معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

شریفی عنوان کرد: بهره برداری از ظرفیت جدید تولید فولاد خوزستان علاوه بر تمام منافع اقتصادی بسیار بالایی که برای کشور و استان دارد حدود هزار نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم صاحب شغل می کند و برای کاهش آمار بیکاری استان بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: شرکت فولاد خوستان با تولید دو میلیون و 400 هزار تن فولاد خام در سال دومین قطب تولید فولاد کشور است و بهره برداری از این طرح در قالب فار دوم طرح توسعه این شرکت بود.

