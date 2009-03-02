ارائه الگوی مد و لباس وظیفه نیروی انتظامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نجفی امروز در جمع روسای اتحادیه‌های پوشاک و خیاطان تهران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل آنچه آن را "ارائه نکردن الگوی مناسب مد و لباس" نامید، گلایه و تاکید کرد: ارائه الگو مد و لباس وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست، این نهاد فقط مجری قانون است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در پاسخ به اصرار خبرنگاران که خواستار ارائه ملاکی از سوی ناجا در مورد پوشش و الگوی لباس شده بودند، گفت: این وظیفه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها نیز در انتظار ارائه این الگوها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

وی گفت: در 10 ماه امسال حدود چهار میلیون بازدید از اماکن عمومی و اصناف در سراسر کشور صورت گرفت و این بازدیدها سبب کاهش 11 درصدی تخلفات در حوزه اصناف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا افزود: سال گذشته حدود 83 درصد از جرایم و تخلفات در حوزه اماکن عمومی مربوط به واحدهای غیرمجاز و حدود 16 درصد مربوط به واحدهای صنفی مجاز بوده است.

نجفی گفت: امسال بر اساس بازدیدهای صورت گرفته به علت مشارکت اتحادیه های صنفی و آموزش های داده شده به واحدهای صنفی، شاهد کاهش جرایم و تخلفات بوده ایم.

وی گفت: امسال با همکاری صنف پوشاک حدود 15 هزار بازدید تخصصی از بخش توزیع مجموعه پوشاک و 8 هزار بازدید از حوزه اتحادیه خیاطان تهران انجام و 12 پرونده نیز برای متخلفان تشکیل و 800 مورد تذکر به واحدهای متخلف داده شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا افزود: یکی از پرونده‌ها مربوط به شبکه‌ای بود که سازمان‌یافته و زیرزمینی پوشاک و مانتوهای غیر مجاز تولید و توزیع می‌کرد که پرونده این شبکه در حال رسیدگی است.