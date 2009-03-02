گرد و غبار مراکز درمانی بوشهر را در حالت آماده باش قرار داده است

غلامرضا کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در حال حاضر تیمهای پزشکی سیار، ثابت و فوریتها برای خدمات رسانی ضروری در آماده باش هستند.
وی با بیان اینکه وضعیت استان بوشهر از مرحله بحرانی نیز گذشته است، اظهار داشت: میزان آلودگی و گردو غبار موجود در هوا در ساعتهای اولیه بروز این پدیده در بوشهر هشت هزار میکروگرم در مترمکعب یعنی 30 برابر حد معمول و استاندارد آن بود که اکنون پس گذشت چند ساعت به حدود سه هزار میکروگرم در متر مکعب کاهش یافته است.
رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان بوشهر گفت: امید می رود با بادی که هم اکنون در استان بوشهر در حال وزیدن است میزان گرد و غبار هوا کاهش پیدا کند.
کشتکار یادآور شد: شاخص و استاندارد هوای آزاد در ایران در خصوص معلق بودن گرد و خاک 260میکرو گرم در متر مکعب است.
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