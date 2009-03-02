گرد و غبار مراکز درمانی بوشهر را در حالت آماده باش قرار داده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان بوشهر گفت: به منظور خدمت رسانی و کمک به مردم و بیماران تنفسی و ریوی مراکز درمانی استان بوشهر در حالت آماده باش قرار گرفته اند.