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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۵

گرد و غبار مراکز درمانی بوشهر را در حالت آماده باش قرار داده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان بوشهر گفت: به منظور خدمت رسانی و کمک به مردم و بیماران تنفسی و ریوی مراکز درمانی استان بوشهر در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

غلامرضا کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در حال حاضر تیمهای پزشکی سیار، ثابت و فوریتها برای خدمات رسانی ضروری در آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه وضعیت استان بوشهر از مرحله بحرانی نیز گذشته است، اظهار داشت: میزان آلودگی و گردو غبار موجود در هوا در ساعتهای اولیه بروز این پدیده در بوشهر هشت هزار میکروگرم در مترمکعب یعنی 30 برابر حد معمول و استاندارد آن بود که اکنون پس گذشت چند ساعت به حدود سه هزار میکروگرم در متر مکعب کاهش یافته است.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان بوشهر گفت: امید می رود با بادی که هم اکنون در استان بوشهر در حال وزیدن است میزان گرد و غبار هوا کاهش پیدا کند.

کشتکار یادآور شد: شاخص و استاندارد هوای آزاد در ایران در خصوص معلق بودن گرد و خاک 260میکرو گرم در متر مکعب است.

کد مطلب 842126

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