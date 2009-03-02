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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

تاکید استاندار فارس بر توسعه روابط با اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا

تاکید استاندار فارس بر توسعه روابط با اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا

شیراز - خبرگزاری مهر: محمدرضا رضازاده بر لزوم توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و گردشگری بین استان فارس و اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در جریان دیدار با اعضای اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در شیراز افزود: قدیمی ترین پتروشیمی خاورمیانه در استان فارس واقع شده است ضمن اینکه از نظر گازی نیز این استان یکی از قطبهای مهم کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: استان فارس حدود 28 درصد از محصولات میوه صادراتی کشور را به خود اختصاص داده و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت برای ساخت و ایجاد واحدهای بسته بندی و سایر بخش های مرتبط با حوزه کشاورزی استفاده کنند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت مناسب استان فارس در حوزه دانشگاه و پزشکی بیان کرد: شیراز روزانه پذیرای هزاران نفر از مردم کشورهای همسایه برای درمان است زیرا این شهر طی اقدامات صورت گرفته در این مدت به عنوان یکی از قطبهای مطرح پزشکی و درمان در خاورمیانه مطرح است.

رضا زاده در ادامه سخنان خود بیان کرد: به زودی منطقه ویژه دانشگاهی نیز در شیراز ساخته خواهد شد که تمام کشورها می توانند طبق قوانین کشور خود در این شهرک شعبه ای داشته باشند.

کد مطلب 842128

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