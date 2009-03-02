تاکید استاندار فارس بر توسعه روابط با اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در جریان دیدار با اعضای اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در شیراز افزود: قدیمی ترین پتروشیمی خاورمیانه در استان فارس واقع شده است ضمن اینکه از نظر گازی نیز این استان یکی از قطبهای مهم کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: استان فارس حدود 28 درصد از محصولات میوه صادراتی کشور را به خود اختصاص داده و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت برای ساخت و ایجاد واحدهای بسته بندی و سایر بخش های مرتبط با حوزه کشاورزی استفاده کنند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت مناسب استان فارس در حوزه دانشگاه و پزشکی بیان کرد: شیراز روزانه پذیرای هزاران نفر از مردم کشورهای همسایه برای درمان است زیرا این شهر طی اقدامات صورت گرفته در این مدت به عنوان یکی از قطبهای مطرح پزشکی و درمان در خاورمیانه مطرح است.

رضا زاده در ادامه سخنان خود بیان کرد: به زودی منطقه ویژه دانشگاهی نیز در شیراز ساخته خواهد شد که تمام کشورها می توانند طبق قوانین کشور خود در این شهرک شعبه ای داشته باشند.