وجود همیاران معلم از نشانه های تحول در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا نجفی در همایش همیاران معلم که ظهر امروز در سالن رشد کرج برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد عنوان همیاران معلم و مشغول شدن تعدادی از دانش آموزان در این امر باعث می شود مشارکت آنها در امر آموزش و پرورش افزایش یابد و به این ترتیب با کمک خود دانش آموزان، آموزش و پرورش به صورت نهادینه تر و موثرتری صورت گیرد.

این مسئول ادامه داد: ایجاد تحول به انسانهای خلاق نیاز دارد و لازم است در نظام آموزش و پرورش فعالیتهایی انجام شود که قدرت خلاقیت و ابتکار دانش آموزان را افزایش دهد.

وی عنوان داشت: تحول در بسیاری از امور، همواره یک امر مفید و لازم محسوب می شود که بحثهای مربوط به آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه کرج افزود: تحول در بحثهای مربوط به آموزش و پرورش باید به ایجاد یک ساختار مناسب منجر شود تا این ساختار نیز در آینده بتواند موجب رشدی پایدار شود.

نجفی گفت: تحول در امور مربوط به آموزش و پرورش یک ضرورت است و موجب رشد پایدار آموزشی و پرورشی می شود.

وی در زمینه اهداف ایجاد عنوان همیاران معلم و فعالیت دانش آموزان در این بخش خاطرنشان کرد: کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی - یادگیری، اشاعه روشهای فعال و پویای تدریس به منظور بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری و ترغیب دانش آموزان و دبیران به امر پژوهش و تحقیق از مهمترین اهداف ایجاد عنوان همیاران معلم و فعالیت دانش آموزان در این بخش است.