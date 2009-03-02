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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری اعلام شد

آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری اعلام شد

وزارت بهداشت اعلام کرد: زمان انتخاب رشته داوطلبان سی و ششمین دوره آزمون دستیاری که مجاز به انتخاب رشته هستند تا ساعت 23 روز چهارشنبه 14 اسفند ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای به داوطلبان شرکت در این آزمون توصیه کرد به منظور جلوگیری از ازدحام در روز آخر از فرصت های باقیمانده استفاده مطلوب کنند.

بر اساس این اطلاعیه اعلام شد: تاکنون نیازی به تمدید مهلت انتخاب رشته احساس نشده اما در صورت تشخیص ضرورت توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

کلیه داوطلبان سی و ششمین دوره آزمون دستیاری از ساعت 8 بامداد تا ساعت 23 روز جمعه 16 اسفند ماه می توانند با کد رهگیری وارد پرونده انتخاب رشته خود شوند و تغییرات مورد نظر را اعمال کنند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت تاکید کرد: داوطلبان باید توجه داشته باشند که پس از تایید نهایی امکان دسترسی مجدد وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 842131

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