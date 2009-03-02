به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین اجلاس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو - که فروردین‌ماه سال آینده به میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو برگزار می‌شود - ظهر امروز با حضور علی‌اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران، کریم طاهراف رئیس کتابخانه ملی آذربایجان و محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو در تالار کتابخانه ملی برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به مصوبات اجلاس پیشین وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو گفت: متعاقب آن اجلاس نشستی را با حضور روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو در تهران برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید اساسنامه‌ای تهیه کنیم.

اساسنامه اتحادیه کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو تصویب می‌شود

وی افزود: این اساسنامه تهیه و به کشورهای عضو اکو ارسال شد و ما هم منتظر فرصتی بودیم تا در جلسه‌ای رسمی آن را مرور کنیم و در واقع به تصویب برسانیم. نشست دوم روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو هم به همین منظور در باکو برگزار می‌شود که سه نشست را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس کتابخانه ملی در توضیح این نشستها اضافه کرد: بررسی و در واقع نهایی کردن اساسنامه اتحادیه کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو یکی از این نشستهاست. در یک نشست دیگر به برنامه‌های آتی اجلاس می‌پردازیم و در نشست سوم هم به تبادل تجربیات کشورهای عضو در زمینه علایق مشترک فرهنگی و دستاوردهای هر کدام از آنها می‌پردازیم.

اشعری با تاکید بر اینکه اجلاس آتی باکو دستاوردی ریشه‌ای و اساسی برای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد کارها و اهداف پیش بینی شده برای این اجلاس در همان روز برگزاری آن (29 فروردین 88) به ثمر بنشیند.

راه‌اندازی پورتال مشترک کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو

وی در ادامه با اشاره به دو دستاورد کتابخانه ملی در حوزه فناوری‌های نوین - یکی طرح فیپای الکترونیکی و دیگری طرح حافظه رقومی ملی (حرم) - از آنها به عنوان پیشنهادات مشخص ایران برای اجرا در حوزه کشورهای عضو اکو یاد کرد و گفت: ما در آن اجلاس پس از ارائه دستاوردهای این دو طرح، آن را برای اجرا به میهمانان اجلاس باکو ارائه خواهیم کرد.

رئیس کتابخانه ملی "اشاعه اطلاعات صحیح را به صورت رایگان" از جمله ویژگیهای دو طرح مذکور برشمرد و افزود: طرح حافظه رقومی ملی (حرم) پایلوتی است برای پورتال مشترک کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو و پیشنهاد می‌کنیم که چنین پورتالی راه‌اندازی شود. این موضوع را نیز در اجلاس باکو پیگیری می‌کنیم.

محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو نیز در این نشست با اشاره به انتخاب باکو با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال جاری میلادی گفت: آنچه مهم است این است که این اجلاس دروازه‌ای باشد برای فرهنگ مشترک منطقه اکو تا این فرهنگ را به ماوراء قفقاز منتقل و منعکس کند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه خطاطی و جشنواره موسیقی توسط هنرمندان کشورای عضو اکو در زمان برپایی اجلاس فوق خبر داد.

در این نشست همچنین کریم طاهراف رئیس کتابخانه ملی آذربایجان در سخنانی با اشاره به وجود گنجینه‌‌ای از آثار ارزشمند در کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو، گفت: متاسفانه ما هنوز خودمان از وجود این آثار بی خبریم و کاری متقابل در تبادل آنها انجام نداده‌ایم. اما ایجاد تشکیلات کتابخانه‌های ملی کشوهای عضو اکو زمینه‌های شناساندن این آثار ارزشمند را فراهم می‌کند.

اجلاس باکو یک اجلاس صِرف نخواهد بود

وی به انتخاب باکو با عنوان پایتخت فرهنگی جهان سلام در سال 2009 اشاره کرد و افزود: برگزاری اجلاس رؤسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو ماه آینده در باکو یکی از مهمترین برنامه‌های در نظر گرفته شده برای شناساندن باکو به جهان است. قطعاً کنفرانس مذکور یک کنفرانس صرف نخواهد بود و در حاشیه آن قصد داریم نمایشگاههای متعددی برگزار کنیم.

طاهراف اضافه کرد: برگزاری نمایشگاهی از کتابهای کتابخانه‌‌های ملی کشورهای عضو اکو و نیز یک نمایشگاه از اسناد و نسخ خطی موجود در این کتابخانه‌ها و همچنین یک نمایشگاه از آثار خطاطی هنرمندان این کشورها از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

رئیس کتابخانه ملی آذربایجان در پایان سخنانش بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در شناساندن آثار فرهنگی ارزشمند جهان اسلامی تاکید کرد.