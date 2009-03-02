به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، اولین پرواز حامل زائران ایرانی عصر امروز دوشنبه از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس و دومین پرواز نیز امشب از فرودگاه مهر آباد تهران راهی فرودگاه مدینه منوره می شوند.

امسال برای نخستین بار است که پروازهای عمره گزاران ایرانی به موقع و طبق جدول زمان بندی از پیش تعیین شده آغاز می شود.

نخستین پرواز عوامل خدماتی کاروانهای عمره امسال نیز یکشنبه شب در فرودگاه مدینه منوره به زمین نشست و با خود 328 نفر را به شهر پیامبر (ص) منتقل نمود.

پروازهای عمره جاری که از امروز آغاز می شود تا اوایل ماه مبارک رمضان ادامه می یابد و در طول این مدت بالغ بر 750 هزار نفر موفق به انجام مناسک عمره مفرده می شوند.

پروازهای عمره سال جاری در ایام عادی 12 روزه و در ماه مبارک رمضان 17 و 21 روزه خواهد بود.