37 هزار واحد آموزشی در کشور دارای نمازخانه است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام سید جواد بهشتی ظهر امروز در همایش تجلیل از معاونین، مربیان و مشاوران حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی در سمنان گفت: تا مهرماه سال آینده چهار هزار نمازخانه در مدارس کشور به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در 15 هزار مدرسه نماز جماعت به امامت روحانیون و در 36 هزار به امامت فرهنگیان نماز جماعت اقامه می شود .

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: با تاکید بر اینکه مبانی تعلیم و تربیت باید بر اساس اسلام و انسانشناسی باشد، گفت: برای رسیدن به اهداف مطلوب در تعلیم و تربیت باید محور و نگرش بر اساس اسلام و تعالیم عالیه آن باشد .

مدیرکل دفتر توسعه فرهنگ نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در تعلیم و تربیت باید به سلیقه و نیازهای دانش آموزان نیز توجه کنیم .