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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۳۰

بهشتی:

37 هزار واحد آموزشی در کشور دارای نمازخانه است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر توسعه فرهنگ نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش گفت: 37 هزار واحد آموزشی در کشور دارای نمازخانه هستند و 10 هزار آموزشگاه شهری در کشور فاقد نماز خانه است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام سید جواد بهشتی ظهر امروز در همایش تجلیل از معاونین، مربیان و مشاوران حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی در سمنان گفت: تا مهرماه سال آینده چهار هزار نمازخانه در مدارس کشور به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در 15 هزار مدرسه نماز جماعت به امامت روحانیون و در 36 هزار به امامت فرهنگیان نماز جماعت اقامه می شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: با تاکید بر اینکه مبانی تعلیم و تربیت باید بر اساس اسلام و انسانشناسی باشد، گفت: برای رسیدن به اهداف مطلوب در تعلیم و تربیت باید محور و نگرش بر اساس اسلام و تعالیم عالیه آن باشد.

مدیرکل دفتر توسعه فرهنگ نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در تعلیم و تربیت باید به سلیقه و نیازهای دانش آموزان نیز توجه کنیم.

وی نقش مربیان در تعلیم و تربیت را اصلاح بینش و رفتار دانش آموزاتن و انتقال تجربیات دانست و گفت: برای تشویق و ترغیب دانش آموزان به اقامه نماز به ویژه نماز جماعت برنامه های مختلف تشویقی و فرهنگی در دست اجراست.

کد مطلب 842137

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