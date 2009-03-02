به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: در عمر 30 ساله قوه قضائیه اقدام‌ها و کارهای زیادی انجام شده و قوه قضائیه‌ای مستقل، مقتدر و پیشرفته بر اساس مبانی فقهی و قضایی اسلام شکل گرفته که در آن از شیوه‌ها و روش‌های نوین نیز استفاده شده است.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: به حمدالله سیاست‌های کلان و مبانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده و ما چشم‌انداز افق 20 ساله نظام را در پیش داریم.

رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگر سخنانش با اشاره به برگزاری همایش حمایت از غزه گفت: اقدام‌های خوبی در حال انجام است اما لازم است سریعتر به صورت دوفوریتی نمایندگان مجلس لایحه قانونی ارائه شده را در رابطه با حمایت از غزه و تعقیب مسئولان صهیونیستی که در کشتار مردم غزه دست داشتند، تصویب کنند.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: جلسه دادستان‌های کشورهای اسلامی با موضوع حمایت حقوقی و قضایی از غزه و محکومیت اسرائیل در سال آینده برگزار خواهد شد.