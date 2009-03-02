ثبت اولین تصویر از خورشیدگرفتگی خارج از زمین توسط فضاپیمای ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارگرد کاگویا در مسیر حرکت خود در مدار ماه در اوایل ماه فوریه زمانی که زمین، خورشید و ماه در یک خط مستقیم قرار گرفتند موفق به ثبت تصویری از خورشیدگرفتگی در سیاره ماه شد. از زاویه دید این فضاپیما زمین در مسیر خورشید قرار گرفته و با پوشش دادن نور آن به سوی ماه خورشیدگرفتگی حلقه ای را به وجود آورده است.

کاگویا در ابتدا به دلیل اینکه در مسیر افق ماه قرار گرفته بود در تاریکی مطلق قرار گرفته و موفق به مشاهده این منظره نشد اما به سرعت و با تغییر زاویه دید حلقه درخشان خورشید توسط این ماهواره مشاهده شد.

فضاپیمای کاگویا از زمان ماموریت آپولو تاکنون یکی از بزرگترین ماموریتهای تحقیقاتی در سیاره ماه به شمار می رود که از سال 2007 آغاز شده است. این فضاپیما به دو مدارگرد کوچکتر نیز مجهز است که وظیفه ارسال اطلاعات به زمین را به عهده دارند.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، کاگویا همچنین با استفاده از تجهیزات لیزری از سطح ماه تصاویر 3 بعدی زیادی را به ثبت رسانده و از ساختار حفره های عمیق این سیاره اطلاعات با ارزشی به دست آورده است.