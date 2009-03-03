انتشار پاسخنامه و نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد در اواخر اردیبهشت 88

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه جدید پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 88 اظهار داشت: تمامی کد رشته هایی که در آنها قرار است پذیرش به شیوه آموزشی و یا آموزشی - پژوهشی صورت گیرد در دفترچه راهنمای این کنکور درج می شود و داوطلبان می توانند با اختیار خود نسبت به انتخاب هر کدام از این رشته ها اقدام کنند.

وی تاکید کرد این شیوه پذیرش هیچ استرسی را بر داوطلبان تحمیل نخواهد کرد.

رئیس سازمان سنجش درباره ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد نیز گفت: ظرفیت نهایی پذیرش داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد هنوز به طور دقیق تعیین نشده است.

وی اضافه کرد: تلاش مسئولان سازمان سنجش این است که پاسخنامه داوطلبان و نتایج تا اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه منتشر شود.

رئیس سازمان سنجش همچنین درباره تأثیر معدل کارشناسی بر قبولی داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد 88 به مهر گفت: تاثیر معدل دوره کارشناسی در قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 20 درصد است که به صورت تراز شده اعمال خواهد شد.

در آزمون کارشناسی ارشد 88، 722 هزار و 726 کارت ورود به جلسه صادر شده بود. این آزمون در روزهای 23، 24 و 25 بهمن ماه و صبح شنبه 26 بهمن ماه برگزار شد.