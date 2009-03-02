به گزارش خبرگزاری مهر، تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در برنامه سوم توسعه و در بخش احکام و محورهای قضایی این برنامه پیش بینی شده است.

به موجب ماده دو بخش احکام قضایی برنامه سوم توسعه قضایی برای توسعه بهداشت حقوقی و قضایی و پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در جامعه و نیز کاهش دعاوی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و دعوا به ریاست رئیس قوه قضائیه با عضویت معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهوری، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، نایب رئیس اول مجلس، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یک نفر حقوقدان با گرایش جرم‌شناسی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و حسب مورد با عضویت وزرا و روسای سازمانها تشکیل خواهد شد.

همچنین، تصمیمات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تصویب رئیس قوه قضائیه لازم الاتباع است و سازمانهای مرتبط مکلفند اقدامات پیشگیرانه خود را در راستای سیاستهای مصوب این شورا و در هماهنگی کامل با آن تنظیم و گزارش عملکردها و دستاوردهای خود را به طور دوره ای به این شورا اعلام دارند.

در بخشهای دیگری از این احکام مقرر شده است: سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت کار و امور اجتماعی اقدامات لازمی را که در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است به منظور نیل به اهداف پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند.

تشکیل دادسراها و دادگاههای عمومی، کیفری و حقوقی تخصصی در امور اقتصادی، استفاده از مشاوران و داوری تخصصی، واگذاری امور مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه، ابلاغ اوراق قضایی و دیگر خدمات مربوط به ضابطان قوه قضائیه به بخش غیر دولتی نیز از جمله اقدام‌هایی است که در بخش احکام قضایی برنامه سوم توسعه برای اجرای هر چه بهتر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین ایجاد پلیس قضایی متخصص از سوی نیروی انتظامی با همکاری قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.

ارتقا و گسترش سیستم‌های عملیاتی، سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی و ایجاد مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، توسعه نظارت الکترونیک سازمان بازرسی، افزایش میزان پوشش طرح کاداستر شهری به 100 درصد و غیر شهری به 50 درصد و افزایش میزان استفاده از جایگزینهای حبس با استفاده از مراقبتهای الکترونیکی به میزان 20 درصد کل زندانیان از جمله اهداف پیش بینی شده به منظور افزایش سرعت و کارآیی ارائه خدمات حقوقی و قضایی قوه قضائیه است که در بخش احکام قضایی برنامه پنجم توسعه تدوین و در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی راجع به آن بحث و بررسی و تصمیم گیری شد.