شایسته قادرپور به صدر جدول مسابقات بین المللی شطرنج بانوان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور سوم این رقابت ها که دقایقی قبل برگزار شد شایسته قادرپور استاد بین المللی کشورمان، نینا همتی زاده را شکست داد و شادی پریدر استاد بزرگ شطرنج ایران برابر مهرنوش زوار موسوی با تساوی متوقف شد.

در دیگر دیدارهای مهم دور سوم مهری گلدیوا استاد بزرگ ترکمنستان برابر ناهید فروتن از ایران صاحب برتری شد و پالوما کاستیلو استاد بین المللی اسپانیا از سد آذین وکیل پور گذشت.

میترا حجازی پور و مونا سلمان ماهینی دو استاد فیده کشورمان هم دو شطرنج باز داخلی را با شکست پشت سرگذاشتند.

در پایان دورم سوم این رقابت ها شایسته قادر پور با کسب سه امتیاز و به لطف پوئن شکنی های بهتر در صدر قرار گرفت و کاستیوا اسپانیایی، مونا سعید پور، میترا حجازی پور، هانیه خلجی، هما علوی و مونا عسگری زاده هم سه امتیازی هستند.

دور چهارم این رقابت ها هم از ساعت 17 عصر امروز برگزار می شود.

در دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان گرامیداشت دهه مبارکه فجر در ساری، 71 شطرنج باز داخلی به همراه دو شطرنج باز از کشورهای ترکمنستان و اسپانیا در نه دوره و به روش سوئیسی با هم رقابت می کنند.

این رقابت ها تا 16 اسفند ماه ادامه دارد و جایزه نقدی این مسابقات 10 هزار دلار است.