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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۷

تخلفات انبوه سازان در عدم احداث فضاهای آموزشی باید پیگیری شود

تخلفات انبوه سازان در عدم احداث فضاهای آموزشی باید پیگیری شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: علی رغم لغو ماده 18 قانون تشکیل شورای آموزشی و پرورش، تخلفات انبوه سازان و تعاونی‌ها در عدم احداث فضاهای آموزشی و تغییر کاربری آن باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان افزود: هر تعداد تعاونی و سازنده مسکن که تخلف کرده‌اند، باید به دستگاه‌های قضایی معرفی گردند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: تخصیص فضاهای آموزشی در سطح شهر باید بر اساس طرح آمایش باشد و باید بررسی شود که در کدام قسمت‌ شهر تراکم فضاهای آموزشی کم است که احداث مدارس در آن نقاط متمرکز شود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: پس از جلسات کارشناسی، هیچ ابهامی در بحث زمین وجود نخواهد داشت و اگر زمینی برای فضای آموزشی اختصاص می یابد، آموزش و پرورش به عنوان مالک آن شناخته شده است و سازمان مسکن و شهرسازی نقشی در این میان ندارد.

استاندار زنجان همچنین در ادامه از اختصاص 10 قطعه زمینبه مجمع خیرین مدرسه ساز خبر داد و با تاکید بر اینکه خیرین در توسعه فضاهای آموزشی نقش مهم دارند، افزود: فضاهای آموزشی تا زمان بازگشایی مدارس در اول مهر مورد بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 842146

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