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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

پورمحمدی:

برگزاری علنی دادگاه پالیزدار به نفع کشور است / تصمیم بر عهده قاضی است

برگزاری علنی دادگاه پالیزدار به نفع کشور است / تصمیم بر عهده قاضی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزاری علنی دادگاه پالیزدار را به نفع کشور خواند و خواستار آن شد که حداقل بخشی از این دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعدازظهر امروز در حاشیه نخستین همایش علمی پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد که برگزاری علنی دادگاه پالیزدار به نفع کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من برگزاری علنی این دادگاه به نفع ماست درباره موضع اخیر قاضی این پرونده جهت برگزاری غیرعلنی دادگاه مذکور گفت: البته من در این خصوص حق را به قاضی پرونده می دهم چرا که احتمالا مسائلی در پرونده وجود دارد که ما از آن آگاه نیستیم، اما می توان با تفکیک دادگاه به دو بخش از ظرفیتهای برگزاری علنی این دادگاه نیز استفاده کرد.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص مسئله افراد دوشغله گفت: ما درباره افرادی که چنین وضعیتی دارند نامه می دهیم و اگر ترتیب اثر داده نشد آنها را به دادگاه معرفی خواهیم کرد.

کد مطلب 842149

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