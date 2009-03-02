اوقاف خراسان رضوی برای دو هزار خانوار محروم مسکن می سازد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، هادی قائمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این واحدهای مسکونی در اراضی اوقافی حسین آباد کرمانیها در ابتدای جاده سرخس - مشهد از محل منابع صندوق عمران موقوفات کشور، در آمدهای اوقاف استان و تسهیلات بانکی در حال ساخت است.

رئیس اداره عمران اداره کل اوقاف استان از حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت مجتمع اداری تجاری گوهرشاد در بلوار جانباز مشهد خبر داد و افزود: این مجتمع شامل شش طبقه اداری، سه طبقه تجاری و سه طبقه پارکینگ با زیر بنای بالغ بر 30 هزار متر مربع و با برآورد 11 میلیارد تومان اعتبار از محل موقوفه گوهرشاد آغاز در عرض سه سال ساخته خواهد شد.

وی در خصوص طرحهای عمرانی در بخش بقاع متبرکه گفت: طرح جامع حرم امامزاده یحیی بن زید (ع) در میامی مشهد مقدس در زمینی به مساحت یکصد هکتار در حال ساخت است.

وی اضافه کرد: این طرح به منظور افزایش امکانات فرهنگی ، رفاهی و اقامتی برای زائران از سه سال پیش شروع شده که با توجه به میزان درآمدهای بقعه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: طرح محوطه سازی و آماده سازی فضای پیرامونی بقعه متبرکه امامزاده سید مرتضی (ع) کاشمر از محل 60 درصد منابع دولتی شامل سفر ریاست جمهوری، تملک دارایی های سرمایه ای و منابع استانی اداره کل و 40 درصد منابع موقوفه در حال اجراست.

رئیس اداره عمران اداره کل اوقاف استان ادامه داد: سال آینده کار مرمت امامزاده محروق (ع) نیشابور با 50 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ادارات کل اوقاف و میراث فرهنگی استان شروع می شود.

قائمی با اشاره به اینکه هم اکنون برای 47 بقعه متبرکه طرح جامع تعریف شده است، یادآور شد: 20 طرح جامع چون قدمگاه نیشابور، خواجه مراد و خواجه اباصلت مشهد مقدس، محمد عابد کاخک گناباد و ... در حال اجراست.

وی اظهار امیداوری کرد که هیئت های امنای بقاع متبرکه، خیران و نهادهای دولتی به هنگام مرمت و توسعه این اماکن مذهبی و تاریخی ، رعایت اصول معماری اسلامی و ظرافت های باستانی را مد نظر داشته باشند.