سود سهام عدالت 90 درصد محرومان نیشابور توزیع شد

رضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود : برای 12 هزار و 195 نفر از جمعیت زیر پوشش این کمیته، برگ سهام عدالت صادر شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه یک نیشابور خاطر نشان کرد: محرومان توانسته اند این میزان سود را از طریق شعب بانک سپه و پست بانک در سطح شهرستان دریافت کنند.

وی همچنین گفت: در آستانه نوروز بین 15 هزار نفر مددجوی زیر پوشش این نهاد و پنج هزار نفر از دیگر اقشار آسیب پذیر، بن خرید غیر نقدی کالا توزیع می شود.

رئیس کمیته امداد منطقه یک نیشابور عنوان کرد: این بن 36 هزار تومانی برای خرید ارزاق عمومی در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های بزرگ مصرف طرف قرار داد، قابل استفاده خواهد بود.

وی افزود : مبلغ 110 میلیون تومان وجوه نقدی نیز از ناحیه پاسخ به نامه های مردمی دور دوم سفررییس جمهور به خراسان رضوی در شهرستان در حال توزیع است.

نظری یادآور شد: هم اکنون هفت هزار و 200 خانوار با جمعیت 14 هزار و 950 نفر زیر پوشش کمیته امداد منطقه یک نیشابور هستند.

در همین ارتباط رئیس کمیته امداد منطقه دو نیشابور گفت : کار توزیع 11 هزار برگ سود سهام عدالت مددجویان زیر پوشش این نهاد شروع شده است.

مجتبی بشارتی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کار توزیع تا 14 اسفند ماه به پایان خواهد رسید، یادآور شد: هم اکنون شش هزار و 800 خانوار با جمعیت 13 هزار و 500 نفر زیر پوشش این کمیته هستند.