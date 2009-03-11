43 درصد جوانان تحصیلکرده کشور از استرس رنج می برند

رئیس انیستیتو روانپزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج پژوهش این انیستیتو که در میان چهارهزار و 500 جوان دانشجو از دانشگاههای مختلف شهر تهران با موضوع استرس جوانان تحصیلکرده انجام شده است گفت: استرس با 6 دلیل مرگ و میر از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، تصادفات، سیروز کبدی و مشکلات حنجره، پیوند نزدیک دارد که این موضوع اهمیت کنترل استرس به ویژه در گروههای دانش آموزی و دانشجویی را بالا می برد.

دکترجعفر بوالهری گفت: این پژوهش همچنین نشان می دهد که استرس فاجعه خطرناک محل کار نیز است زیرا باعث کاهش بازدهی افراد می‌شود و به همین دلیل مدیران در مشاغل گوناگون باید به این موضوع دقت نظر داشته باشند.

این محقق با بیان اینکه استرس ریشه بسیاری از مشکلات دوران دانش آموزی و دانشجویی است که اگر کنترل نشود در زندگی آینده افراد نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت، افزود: در نظر داریم مشابه این پژوهش را در دانش آموزان نیز داشته باشیم.

بوالهری درباره دیگر نتایج این پژوهش که درباره چگونگی حل مشکلات جوانان بود گفت: 97 درصد از این جامعه آماری عنوان کردند که برای حل مشکلات خود به مشاروان مراجعه می کنند و در این میان 11 درصد از جوانان در این پژوهش عنوان کردند که پدر و مادر آنها فرصتی را برای شنیدن مشکلات آنها ندارند.

این استاد دانشگاه با اعلام اینکه 88 درصد از جمعیت آماری معتقدند که برنامه ریزی مناسبی برای اوقات فراغت خود ندارند افزود: این دسته از جوانان مسئولان را در عدم برنامه ریزی مناسب برای غنی کردن اوقات فراغت و ایجاد امکانات فرهنگی، تفریحی مقصر می دانند.

استرس یا فشار روانی به معنی فشار و نیرویی است که از انواع عوامل درونی و بیرونی فرد ناشی می‌شود و بر رفتار او تأثیر می گذارد. به گونه ای که ناهنجاری رفتاری که به هنگام قرار گرفتن شخص در شرایطی ناشناخته و یا نامطلوب به وجود می آید از سوی فرد مبتلا به استرس رخ می دهد.