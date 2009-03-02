دبیرخانه های ماده 100 شهرداریهای مازندران به نرم افزار اطلاعاتی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون های ماده صد در استانداری افزود: مازندران نخستین استان کشور بوده که نرم افزار دبیرخانه های کمسیون ماده صد را پیاده سازی و اجرا می کند.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس تمامی دبیرخانه های ماده صد استان از سال آینده از طریق این نرم افزار پاسخگوی ارباب رجوع می شوند.

به گفته حسینی با برقراری این نرم افزار از وضعیت تمامی پروژه های کمیسیون های ماده صد به صورت لحظه ای می توان مطلع شد.

مدیرکل شهری استانداری با تاکید بر بکارگیری و به روز رسانی صحیح کاربران از این نرم افزار تصریح کرد: دبیرخانه سنتی ماده صد سال آینده در مازندران وجود نخواهد داشت.

وی بیان داشت: نرم افزار فوق با عقد قرارداد پشتیبانی به سازمان فناوی اطلاعات که متعلق به شهرداری ساری است انتقال و از طریق وی پی ان به دفتر شهری متصل می شود.

47 درصد جمعیت مازندران در شهرها زندگی می کنند.