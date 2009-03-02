به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعدازظهر امروز در همایش علمی پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران ، مردم سالاری دینی را بزرگترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که در حال تبدیل شدن به مدلی سیاسی و حقوقی در نظام بین الملل است.

وی با بیان اینکه مدل مردم سالاری دینی امروز مورد توجه بسیاری از صاحب نظران سیاسی دنیا قرار گرفته گفت: این مدل که بر واقع گرایی، دین باوری و نگاه اجرایی مبتنی است با توجهات بسیاری در دنیای امروز مواجه شده است ، البته ما هنوز آنچنان که باید و شاید به این مسئله نپرداخته ایم.

پورمحمدی از آزادی به عنوان دستاورد مهم دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: امروز آزادی در کشور ما جایگاهی تثبیت شده دارد و اینکه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه به دستاوردهای عظیمی دست یافته به هیچ وجه قابل انکار نیست.

وزیر سابق کشور در ادامه سخنانش با یادآوری این نکته که ممکن است در حوزه آزادی در کشور اشتباهاتی نیز رخ دهد گفت: به رغم تمام این مسائل سخن در حوزه هماوردی آزادی در جامعه ایران وجامعه غربی بسیار است که باید در جایگاه خود به آن پرداخت.

وی موضوع توسعه نیروی انسانی در کشورمان را از دیگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: شکی نیست که امروز جمهوری اسلامی ایران خلاق ترین جامعه امروز جهان در بدست آوردن نیروی انسانی بوده و رشد ما در این زمینه سریع ترین رشد جهان است.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به دستاوردهای نظام در حوزه امنیت پرداخت و با اشاره به توطئه های امنیتی بیشمار علیه کشورمان تصریح کرد: شکی نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام هایی است که بیشترین اقدامات و برنامه های ضد امنیتی در جهان علیه او بکار گرفته شده است.

وی افزود: یکی از موفقیت های بزرگی که جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال گذشته بدست آورده موضوع امنیت در سه بعد داخلی ، ملی و امنیت بیرونی است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: بنده به عنوان کارشناسی که هم در حوزه امنیت داخلی و هم در حوزه امنیت بیرونی کار کرده ام به شما عرض می کنم که از مهمترین دستاورد ما دستاوردهای امنیتی در حوزه های مختلف از جمله تئوری پردازی های امنیتی با مدل های نرم افزارانه بوده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر لزوم اعمال نگاه نقادانه در بررسی دستاوردهای نظام وجود طبقات مختلف نظارتی در کشور را از جمله نقاط قوت دیگر جمهوری اسلامی ایران برشمرد.