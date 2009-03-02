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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

عمرو موسی :

جامعه جهانی سیاست تخریب اسرائیل در فلسطین را متوقف کند

جامعه جهانی سیاست تخریب اسرائیل در فلسطین را متوقف کند

دبیرکل اتحادیه عرب امروز در کنفرانس شرم الشیخ از جامعه بین المللی خواست تا با سیاست تخریب رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین مخالفت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، عمرو موسی اظهار داشت: بازسازی نوارغزه و حل این مسئله مشکل فلسطینی ها را حل نمی کند زیرا اسرائیل به هیچ یک از قوانین بین المللی به ویژه توافقنامه چهارم ژنو پایبند نیست.

وی افزود: تخریب منازل، بیمارستان ها، مدارس، وزارتخانه ها و سازمان های غیر نظامی تحت عنوان جنگ علیه تروریسم غیر قابل توجیه است و در حالی که اسرائیل به سیاست گرسنه نگه داشتن ملت فلسطین، تحریم و شهرک سازی ادامه می دهد، فلسطینی ها به خاطر مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل سرزنش می شوند.

موسی تصریح کرد که مسئولیت بازسازی نوارغزه پیش از هر چیز بر عهده گروه های عربی است و اتحادیه عرب در این زمینه طرح های گسترده ای را برای توسعه اقتصاد نوارغزه و فلسطین ارائه کرده است.

وی در پایان گفت: ما امروز به منظور پایان مناقشه فلسطین و اسرائیل نیازمند سیاست جهانی بی طرف و میانجیگری شفاف هستیم. باید بررسی تحریم، شهرک سازی و تلاش جدی برای مسئله فلسطین در سال 2009 با جدیت بیشتری دنبال شود.

کنفرانس بین المللی بازسازی غزه امروز با حضور سران و وزیران خارجه 71 کشور و همچنین نمایندگان 16 سازمان منطقه ای و بین المللی کار خود را آغاز کرد.

لازم به ذکر که اکثر شرکت کنندگان در این کنفرانس حامیان همیشگی اشغالگری رژیم اسرائیل هستند.

کد مطلب 842157

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