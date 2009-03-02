توسعه زیرساختهای آبی مشگین شهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر امروز در نشست مشترک با معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل اظهار داشت: توسعه این زیر ساختها به جهت بالا بردن ضریب بهره‌برداری و تولید محصولات کشاورزی ضروری است.

وی همچنین خواستار تعیین میزان بهره برداری شهرستان مشگین شهر از آبهای گرم ایلاندو، دودو و ملک سویی توسط شرکت آب منطقه ای اردبیل شد و افزود: اگر از این منابع بهینه در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، ضرایب بهره برداری تا چندین برابر افزایش خواهد یافت.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر در ادامه از شروع عملیات اجرایی سد معیشتی در این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز داشت: شهرستان مشگین شهر به عنوان شهر پایلوت برای احداث سد معیشتی در کشور انتخاب شده است.



معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در این نشست مشترک با اشاره به کاهش شدید ذخایر آبی استان یاد آور شد: این امر به دلیل کاهش میزان بارندگیها در مقایسه با سال قبل صورت گرفته است.

غفور محرمی اظهار داشت: تاکنون از 115 میلیون مترمکعب ظرفیت سد سبلان، تنها 42 میلیون متر مکعب آب در پشت سد جمع و ذخیره سازی شده است.



وی همچنین ذخایر آب سدهای استان را نیز کمتر از نصف ظرفیت آنها عنوان کرد و خاطر نشان کرد: خوشبختانه فقط عمق آب دهی چاههای دشت اردبیل افزایش یافته و از هفت متر به بیش از 50 متر رسیده است.



در ادامه این نشست نیز نماینده مردم شهرستان مشگین شهر در مجلس گفت: در سال آینده توزیع اعتبارات تمام شهرستانهای کشور بر اساس ارایه برنامه از سوی دستگاههای اجرایی صورت گرفته و از توزیع فله ای اعتبارات جلوگیری خواهد شد.

یونس اسدی، با اشاره به این که نیاز اساسی این شهرستان مهار آبهای زیر زمینی و سطحی است، از تخصیص چهار میلیارد ریالی برای بهبود وضعیت چاههای این شهرستان خبر داد.