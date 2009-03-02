احداث پل روی زاینده رود در کاهش ترافیک اصفهان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید کریم داودی در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سنگینی ترافیک در خیابانهای منتهی به پلهای احداث شده بر روی رودخانه زاینده رود افزود: بهترین راه برای کاهش ترافیک شهر احداث پل بر روی رودخانه زاینده رود در امتداد بزرگراه شهید کشوری است و باید این امر در اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات احداث این پل در بودجه شهرداری منطقه 6 پیش بینی شده افزود: تسریع در انجام کار کارشناسی برای احداث پل در امتداد بزرگراه شهید کشوری را امری ضروری دانست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تحرک شهروندان در روزهای باقیمانده سال جاری و در آستانه سال جدید و ترافیک ناشی از رفت و آمد آنان برای خرید شب عید اظهار داشت: محدودیت ترافیک در محدوده مرکزی، زوج و فرد کردن تردد خودروها و یک طرفه کردن مسیر رفت و برگشت خودروها در خیابانهای اطراف رودخانه زاینده رود از دیگر راهکارهای کاهش ترافیک شهر اصفهان است که باید مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.

داودی بر لزوم توسعه فضای سبز در شمال شهر اصفهان تاکید و اراضی هادی گل را مناسب برای این امر دانست و افزود: اداره اوقاف و امور خیریه آمادگی دارد برای واگذاری این اراضی که حدود دو هزار هکتار است با شهرداری اصفهان توافق کند.

وی همچنین به تلاش مسئولان معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان برای گلکاری، رنگ آمیزی و آماده کردن این شهر برای پذیرایی از میهمانان نوروزی اشاره نمود و گفت: با توجه به موقعیت فرهنگی، تاریخی و معماری اصفهان، ساماندهی امور فرهنگی و تبلیغاتی در این شهر متناسب با نیازها و محتوا ضروری است و سازمان فرهنگی و تفریحی و روابط عمومی شهرداری باید در این زمینه به صورت مضاعف تلاش کنند.