به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام کروبی عصر دوشنبه در دیدار با مردم شرق گلستان افزود: نداشتن برنامه و نبود نگاه کارشناسی موجب شد تا به رغم افزایش قیمت نفت به بیش از 120 دلار، وضعیت اقتصادی بهبودی نیابد.

وی اظهار داشت: همچنین واردات بی رویه محصولات باغی و کشاورزی موجب نارضایتی کشاورزان و وارد کردن خسارتهای زیادی در این بخش شده است.

برای حل مشکلات نباید قهر کرد

وی خاطرنشان کرد: برای تغییر وضع موجود نباید قهر کرد، بلکه باید با مشارکت بیشتر در عرصه انتخابات شرکت کرد.

به گفته حجت الاسلام کروبی، دردها و مشکلات را با شعار نمی توان رفع کرد و برای برون رفت از چالشهای موجود باید برنامه داشت و نیاز است تا گسترده پای صندوقهای رای رویم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی بیان داشت: هیئتهای اجرایی و نظارت و مسئولان امر از آرای مردم صیانت کنند و برای اینکه به سمت انتخابات سوری پیش نرویم باید فعالیتهای حزبی توسعه یابد.

وی یادآورشد: اگر از اوضاع داخلی و خارجی و وضعیت اقتصادی ناراضی هستیم به کسی رای دهیم که در این وضعیت تغییر حاصل کند و اگر من رئیس جمهور شوم دولتی کارشناسی و مجرب تشکیل می دهم.

حجت الاسلام کروبی یادآورشد: دستگاه قوه مجریه نیاز به تغییر اساسی دارد و در کابینه خود از افراد مجرب و متعهد بهره می برم.

سفر سه روزه کروبی به گلستان روز شنبه آغاز شد.