ادامه تظاهرات حامیان نواز شریف در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حزب جماعت اسلامی پاکستان به تظاهرات اعتراض آمیز در حمایت از نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور پیوست.

"قاضی حسین احمد" رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با نواز شریف در لاهور از هواداران خود خواست در حمایت از نخست وزیر سابق به تظاهرات اعتراض آمیز بپیوندند.

حزب نواز شریف در مجلس منطقه ای در ایالت پرجمعیت پنجاب اکثریت را دارد و قرار بود مجلس منطقه ای، برادر نواز شریف را به عنوان حاکم محلی این منطقه تعیین کند که پس از اعلام رای دادگاه عالی پاکستان درباره ممنوعیت فعالیت سیاسی برادران شریف، " آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان از تشکیل جلسه مجلس منطقه ای در این باره ممانعت به عمل آورد.

هواپیماربایی در هنگام فرار از کشور پس از کودتای پرویز مشرف رئیس جمهور سابق از اتهامات مطرح شده از سوی دادگاه عالی پاکستان علیه نواز شریف است.

