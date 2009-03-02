مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: دیگر تمایل ندارم در مورد آنچه این روزها در مورد داوریهای لیگ مطرح شده صحبتی داشته باشم. طرف حساب من مدیران عامل باشگاه‌ها نیستند که بخواهم با آنها جر و بحث کنم یا پاسخ‌شان را در رسانه‌ها بدهم. من رئیس کمیته داوران هستم و در صلاحیت من نیست که بخواهم در مورد مدیران باشگاه‌ها چیزی بگویم.

هرکس به خود اجازه می دهد در مورد داوری حرف بزند

وی با تاکید بر اینکه یک مدیر باشگاه باید در چارچوب وظایف خود عمل کند و اظهارنظر پیرامون داوری را به کارشناسان و مسئولان امر بسپارند، افزود: امروز هرکس به خود اجازه می دهد در مورد داوری حرف بزند. از مدیرعامل، مربی و بازیکنان تا تدارکاتچی تیم همه در مورد داوری اظهارنظر می کنند. جالب اینجاست که همه نقاط تاریک را می بینند و وقتی داوران به سودشان قضاوت می کنند حرفی نمی زنند.

از شکایت باشگاه استقلال نمی ترسم

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در واکنش به تصمیم مدیریت باشگاه استقلال در شکایت از وی گفت: باشگاه استقلال از من شکایت کند. مگر من می ترسم؟ مگر کار خلافی کرده‌ام که از شکایت مدیرعامل باشگاه استقلال بترسم؟ او این حق را دارد که از من شکایت کنم، من هم در چارچوب قانون پاسخ مدیرعامل استقلال را خواهم داد.

روی حرفم هستم

وی ادامه داد: مگر من در اظهاراتم در مورد داوری بازی پیکان قزوین - استقلال چیزی خلاف قانون گفتم که بخواهم از پاسخگویی بترسم. من گفتم مدیرعامل باشگاه استقلال باید در چارچوب وظایف خود عمل کند و در مورد داوری اظهارنظری نداشته باشد و روی این حرفم هستم.

عنایت خاطرنشان کرد: من رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال هستم و باید در مورد داوری و مسائل پیرامون آن صحبت کنم. تا به امروز سابقه نداشته است که در مورد مسائل فنی تیم‌ها حرفی بزنم. حتی زمانی که از روزنامه‌ها برای نظرسنجی پیرامون انتخاب بهترین‌های سال با من تماس می گیرند پاسخگو نیستم چرا که اعتقاد دارم نباید در موارد این چنین ورود کنم.

مگر منشور اخلاقی را امضا نکردند

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با انتقاد از برخی مدیران باشگاه‌ها گفت: مگر مدیران، مربیان و بازیکنان تیم‌های لیگ برتری منشور اخلاقی را امضا نکرده‌اند؟ مگر در این منشور اخلاقی تاکید نشده است که نباید علیه مسئولان فدراسیون صحبت کرد؟ چرا به آنچه که امضا کرده اند پایبند نیستند؟

برخی باشگاه‌ها قصد دارند داوری‌ها را به سود خود برگردانند

وی خاطرنشان کرد: عقده صحبت کردن با رسانه‌ها و مطبوعات را ندارم و شهرت طلب نیستم. از شلوغ بازی و جنجال سازی نیز بیزارم. متاسفانه برخی باشگاه‌ها با جنجال سازی و مظلوم نمایی سعی بر این دارند که داوری‌ها را در هفته‌های پایانی لیگ به سود خود برگردانند که مطمئن باشند کمیته داوران با این حربه آنها تسلیم نمی شود.

ترکی را انتخاب کردیم که حرف و حدیثی باقی نماند

عنایت با اشاره به انتخاب ترکی به عنوان داور دیدار ذوب آهن - استقلال تهران گفت: ما ترکی را که از قوی ترین داوران حاضر در لیگ برتر است را انتخاب کردیم که هیچ حرف و حدیثی باقی نماند.

جهانبازی این هفته از فهرست داوران کنار رفت

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص شایعه تشویق یدالله جهانبازی از سوی این کمیته گفت: برای چه باید این داور را تشویق کنیم؟ او به دلیل اشتباهی که در بازی پیکان - استقلال مرتکب شد حتی از فهرست داوران هفته سی‌ام لیگ نیز حذف شد.