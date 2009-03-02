گذرگاههای غزه باید باز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون روز دوشنبه در کنفرانس شرم الشیخ درباره بازسازی نوار غزه پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این منطقه گفت: برای بازسازی نوار غزه باید صلح پایدار در این منطقه برقرار گردد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین محاصره غزه را غیر قابل تحمل توصیف و بر لزوم بازگشایی گذرگاههای مرزی برای ورود کمک به این منطقه جنگ زده تاکید کرد

وی خاطرنشان کرد: اوضاع در گذرگاه های مرزی غزه قابل تحمل نیست. امدادگران به منطقه دسترسی ندارند و امکان ورود اقلام ضروری به این منطقه وجود ندارد

کنفرانس بین المللی بازسازی غزه امروز با حضور سران و وزیران خارجه 71 کشور و همچنین نمایندگان 16 سازمان منطقه ای و بین المللی کار خود را آغاز کرد.